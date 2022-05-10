У Росії губернатори масово тікають із посад

Три очільники російських регіонів написали заяви про відставку

У Росії губернатори почали звільнятися із займаних посад. Так, написав заяву про звільнення очільник Томської області Сергій Жвачкін, передає видання «Вєсті».

Жвачкін аргументував своє рішення двома причинами. По-перше, законодавство обмежує роботу на посаді губернатора двома термінами, які у Жвачкіна завершуються (що не заважало частині регіональних керівників обходити цю заборону, до того ж федеральне законодавство не має прямої заборони – ред.).

Крім того, Сергій Жвачкін пояснив причину відставки літнім віком – в січні йому виповнилося 65 років (нагадаємо, що президенту РФ Володимиру Путіну 69 років).

Слідом за Жвачкіним у відставку подав його колега з Кіровської області Ігор Васильєв. У Telegram-каналі Васильєв написав про своє рішення, заявивши, що продовжить працювати на федеральному рівні.

За словами Васильєва, його рішення звільнити посаду губернатора підтримав і Володимир Путін.

Також заявив про складання повноважень очільник Саратовської області Віталій Радаєв, який очолював регіон десять років. «У зв'язку з виборчою кампанією, що наближається, не висуватиму свою кандидатуру на черговий термін, щоб обратися главою регіону. Планую зосередитись на іншому напрямку роботи», – так коротко пояснив Радаєв своє рішення припинити роботу на посаді губернатора.

Крім цих трьох регіональних керівників про завершення роботи на посаді губернатора заявив очільник Рязанської області Микола Любимов. У відставку він не подавав, але зазначив, що на новий термін свою кандидатуру висувати не буде.

Любимов зазначив, що сподівається «у цей складний час […] бути корисним для країни на новій посаді». На якій самі, губернатор Рязанщини не уточнив.

Нагадаємо, подібні випадки уже бували в новітній історії Росії. Так, 2019 року очільники п’яти російських регіонів протягом одного тижня написали заяви про відставку.