У Росії губернатори масово ідуть у відставку



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Путін на цьому тижні буде займатися «регіональною проблематикою», повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков

На цьому тижні президент РФ Путін вже прийняв відставки трьох губернаторів

Губернатори п'яти регіонів Росії протягом останнього тижня подали президенту РФ Володимиру Путіну прохання про відставку, на черзі ще один чиновник.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що в четвер глава Оренбурзької області Юрій Берг і глава Мурманської області Марина Ковтун подали Путіну прохання про дострокову відставку.

Зокрема, Берг опублікував звернення до жителів регіону, в якому дякує їм за довіру і підтримку, а також говорить, що перед областю стоять «амбіційні завдання» і просить зберегти міжнаціональний мир і дружбу.

Берг керував регіоном з 2010 року.

Незабаром стало відомо, що Путін прийняв відставку Берга, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки губернатора регіону керівника компанії «Т-Плюс» Дениса Паслера.

Губернатор Мурманської області Марина Ковтун заявила, що Путін ще не підписав її прохання про відставку, але висловила впевненість, що це станеться скоро.

За її словами, рішення було усвідомленим і важким.

Пізніше у четвер стало відомо, що Путін також підписав прохання про відставку очільниці Мурманської області, а на її місце призначив тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Андрія Чібіса, який до цього був заступником міністра будівництва та ЖКГ РФ.

За даними російського «Інтерфаксу», на цьому тижні Путін вже прийняв відставки трьох губернаторів: губернатора Челябінської області Бориса Дубровського, глави Республіки Алтай Олександра Бердникова і глави Калмикії Олексія Орлова.

Також, за даними джерела російської газети «Ведомости», у відставку може подати губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін на цьому тижні буде займатися «регіональною проблематикою», але на питання, чи передбачаються заміни губернаторів, не відповів.

Нагадаємо, канцелярія президента Польщі не запросила Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни. Представник президента Польщі пояснив причину.

Джерело: Українська правда