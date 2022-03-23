Голова Центробанку РФ подавала у відставку, але Путін не дозволив їй піти – Bloomberg

Набіулліна очолює російський регулятор вже дев’ять років

Після вторгнення Росії в Україну очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна подала у відставку з посади, проте російський диктатор Володимир Путін не дозволив їй піти. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників.

Після цього Путін подав її кандидатуру на новий п’ятирічний термін головування у ЦБ РФ.

Набіулліна очолює російський регулятор вже дев’ять років, і в свій вимушений наступний термін залишиться головувати у зруйнованій санкціями російській економіці після вторгнення країни в Україну.

Співрозмовники агентства розповіли, що відставка зараз буде розцінена як зрада з боку Путіна, з яким вона тісно співпрацювала майже два десятиліття.

Набіулліна не коментувала публічно своє повторне призначення і не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря.

Раніше голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що західні санкції обрушили курс рубля та кардинально змінили умови для російської економіки.