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З’явилось відео, як український літак знищує повітряну ціль біля Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З’явилось відео, як український літак знищує повітряну ціль біля Києва
скрін з відео

На відео чути проліт літака, а згодом помітно спалах і вибух

Росія стала все частіше атакувати Україну вночі дронами-камікадзе. 

Одному з жителів Київської області вдалось зняти відео, як український літак знищує ціль в нічному небі. На відео чути проліт літака, помітно спалах і вибух, після чого літак відлітає.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Раніше повідомлялося, що чому «Шахеди» не збивають під час руху вздовж Дніпра.

Також президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами».

До слова, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат

Теги: Україна окупанти росія війна авіація ракета Київ

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