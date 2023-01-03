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У Білорусі приземлився російський літак для коригування ударів

Альона Боженко
glavcom.ua
У Білорусі приземлився російський літак для коригування ударів
У Білорусь прилетів російський літак для коригування ударів
фото: Беларускі Гаюн

Літак А-50 може служити командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації 

У вівторок, 3 січня, Росія перекинула у Білорусь свій літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, який використовується для коригування ударів. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За даними моніторингової групи, сьогодні о 21:25 у Мачулищах приземлився борт Іл-76 А-50У із реєстраційним номером RF-50608. При цьому попереднього разу цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

Також «Гаюн» додає, що 30 грудня з Білорусі до Росії відлетів Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» із реєстраційним номером RF-93966.

Зазначимо, що А-50 може служити командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили Білорусі прийняли РСЗВ «Ураган-М» та радіолокаційний комплекс «Восток-3D». 

Додамо, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат. 

Теги: Білорусь росія окупанти літак

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