У Росії невідомі обікрали унікальний «літак судного дня»

Злодії винесли з лайнера радіоапаратуру

На аеродромі «Таганрог-Південний» невідомі обікрали російський «літак судного дня» Іл-80, який називають повітряним командним пунктом на випадок ядерної війни.

Злодії, за повідомленням поліції РФ, винесли з лайнера радіоапаратуру, але залишили в літаку свої відбитки пальців.

Літак привезли на аеродром, щоб провести планові роботи по модернізації та продовження ресурсу. 4 грудня в поліцію звернувся начальник служби авіаційної безпеки акціонерного товариства «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс (ТАНТК) ім. Г. М. Берієва». За його словами, огляд літака рано вранці показав, що вантажний люк Іл-80 розкривали.

Потім з’ясувалося, що злодії забрали 39 радіоблоків і ще п’ять плат з демонтованих блоків.

Поліцейські вже зняли з поверхні вантажного люка, в одному з відсіків літака і на кинутій всередині кришці розподільного пристрою, відбитки пальців злодіїв. Також в відсіках знайшли відбитки їхнього взуття.

Зазначимо, що літак Іл-80 – повітряний командний пункт, розроблений в кінці 1980-х років в КБ «Ілюшина» на базі пасажирського літака Іл-86. Літак призначений для евакуації вищого військового керівництва країни і одночасного управління збройними силами в умовах конфлікту будь-якого ступеня інтенсивності, включаючи повномасштабну ядерну війну.

Літак обладнаний засобами зв’язку, системами життєзабезпечення, потужною енергоустановкою. Може працювати повністю автономно. До складу екіпажу входять оператори систем і офіцери бойового управління. Детальна інформація по цьому літаку є державною таємницею РФ.

Відомо, що Іл-80 не укомплектований озброєнням. Захист літака забезпечується винищувальною авіацією супроводу.

До слова, Мінюст України безоплатно віддає конфіскований літак.