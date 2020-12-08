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    У світі

    У Росії невідомі обікрали унікальний «літак судного дня»

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    Російський&nbsp;&laquo;літак судного дня&raquo; Іл-80 - У Росії невідомі обікрали унікальний «літак судного дня»
    Російський «літак судного дня» Іл-80

    Злодії винесли з лайнера радіоапаратуру

    На аеродромі «Таганрог-Південний» невідомі обікрали російський «літак судного дня» Іл-80, який називають повітряним командним пунктом на випадок ядерної війни.

    Злодії, за повідомленням поліції РФ, винесли з лайнера радіоапаратуру, але залишили в літаку свої відбитки пальців.

    Літак привезли на аеродром, щоб провести планові роботи по модернізації та продовження ресурсу. 4 грудня в поліцію звернувся начальник служби авіаційної безпеки акціонерного товариства «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс (ТАНТК) ім. Г. М. Берієва». За його словами, огляд літака рано вранці показав, що вантажний люк Іл-80 розкривали.

    Потім з’ясувалося, що злодії забрали 39 радіоблоків і ще п’ять плат з демонтованих блоків.

    Поліцейські вже зняли з поверхні вантажного люка, в одному з відсіків літака і на кинутій всередині кришці розподільного пристрою, відбитки пальців злодіїв. Також в відсіках знайшли відбитки їхнього взуття.

    Зазначимо, що літак Іл-80 – повітряний командний пункт, розроблений в кінці 1980-х років в КБ «Ілюшина» на базі пасажирського літака Іл-86. Літак призначений для евакуації вищого військового керівництва країни і одночасного управління збройними силами в умовах конфлікту будь-якого ступеня інтенсивності, включаючи повномасштабну ядерну війну.

    Літак обладнаний засобами зв’язку, системами життєзабезпечення, потужною енергоустановкою. Може працювати повністю автономно. До складу екіпажу входять оператори систем і офіцери бойового управління. Детальна інформація по цьому літаку є державною таємницею РФ.

    Відомо, що Іл-80 не укомплектований озброєнням. Захист літака забезпечується винищувальною авіацією супроводу.

    До слова, Мінюст України безоплатно віддає конфіскований літак.

    Теги: Росія кримінал ядерна зброя літак пограбування поліція
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