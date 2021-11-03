У Росії невідомий розстріляв ковід-лікарню та машину лікаря реанімації (фото, відео)

На кадрах видно, що на автомобілі медика понад десять слідів від пострілів

За однією з версій, стрілянину поряд із ковідним госпіталем міг влаштувати родич загиблого пацієнта

У Росії в Свердловській області з рушниці обстріляли лікарню для пацієнтів із Covid-19 та машину лікаря реанімації, який працює у шпиталі. Відео наслідків нападу опублікував Telegram-канал «Єкатеринбург №1».

На кадрах видно, що на автомобілі медика понад десять слідів від пострілів.

За словами джерела Е1.RU, внаслідок нападу російський лікар не постраждав. За однією з версій, стрілянину поряд із ковідним госпіталем міг влаштувати родич загиблого пацієнта із Covid-19.

У регіональному главку поліції підтвердили факт нападу. Начальник пресслужби Валерій Горілих повідомив, що відомство проводить перевірку.

Нагадаємо, 16 вересня, невідомий у військовій формі та бронежилеті, озброєний автоматичною зброєю, скоїв напад на поліцейський відділок у місті Ліски Воронезької області РФ.

Також, 20 вересня, в Росії сталася стрілянина в Пермському державному університеті. Під час нападу студенти та викладачі вистрибували з вікон другого поверху будівлі.