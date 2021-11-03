Росія мститься Туреччині за безпілотники для України. Після мандарин постраждали лимони

Раніше було введено заборону на імпорт турецьких мандаринів

Формальним приводом для заборони стала наявність у фруктах пестицидів

Росспоживнагляд заборонив ввезення до Росії лимонів із Туреччини, у яких виявлено перевищення допустимого рівня пестицидів. Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті відомства.

Повідомляється, що у лимонах виробництва турецької компанії Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi виявлено хлорпірифос пестицид. Через це продукція підлягає вилученню з обігу.

«Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів та благополуччя людини інформує про виявлення у харчовій продукції «Лимони свіжі» (код ТН ЗЕД ЄАЕС 0805), країна походження – Туреччина (...) порушень обов'язкових вимог законодавства (виявлено залишкова кількість пестициду) «Хлорпірифос», концентрація якого перевищує максимально допустимий рівень)», – йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що з 29 жовтня Росспоживнагляд вже заборонив ввезення турецьких мандаринів нібито через наявність у них цього ж пестициду. Постачання було припинено до особливого розпорядження.

Також слід зазначити, що Росія і раніше використовувала заборону імпорту до держави певних продуктів у відповідь на «недружні кроки» з боку іноземних держав. Зокрема, у відповідь на санкції Євросоюзу раніше влада РФ заборонила ввозити до країни харчові продукти, вироблені у ЄС, оголосивши у країні кампанію з «імпортозаміщення».

Раніше повідомлялося, що Туреччина планує взяти під контроль 50% Чорного моря.

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