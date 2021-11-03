ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус

У ВООЗ наголосили, що за тиждень кількість смертей зросла на 8%

Майже 60% нових заражень припадає на Європу

За минулий тиждень понад 3 млн людей заразилися коронавірусом у світі, понад 50 тис. померли. Про це йдеться в епідемічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У ВООЗ наголосили, що за тиждень кількість смертей зросла на 8%.

«За тиждень з 25 по 31 жовтня кількість нових випадків [зараження] у світі дещо зросла (на 3%) порівняно з попереднім тижнем», – зазначено в повідомленні.

Майже 60% нових заражень припадає на Європу – там зареєстрували 6% приросту захворюваності. На американському континенті зростання склало 3%, у Західно-Тихоокеанському регіоні – 2%. Водночас організація зафіксувала зниження заражень на 12% у Східному Середземномор'ї та на 9% в Африці.

Найбільше зростання смертності відзначено у Південно-Східній Азії. Летальні наслідки у цьому регіоні збільшилися на 50%.

Також на 12% збільшилася смертність від коронавірусної інфекції в Європі та на 10% у Західно-Тихоокеанському регіоні. В решті регіонів зафіксовано зниження смертності.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус повідомив, що кількість хворих на Covid-19 і кількість смертей від коронавірусу почали зростати вперше за два місяці.

Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.