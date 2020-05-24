«Шанси були мізерні». Двоє пасажирів, які вижили в авіакатастрофі у Пакистані, розповіли про свій порятунок



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Літак «Міжнародних авіаліній Пакистану» здійснював рейс з Лахора до Карачі

Один пасажир вижив, бо встиг швидко знайти діру у літаку і вистрибнути, а другий - впав збоку від уламків літака і вогню

Двоє пасажирів, які вижили в авіакатасрофі у Пакистані 22 травня, стверджують, що шанси вижити були мізерні і вогонь їх майже наздогнав. Про це повідомляє The Guardian.

«24-річний Мухаммад Зубаїр розповідає, що перш ніж літак впав на землю, відчувався різкий запах палива і крики пасажирів в момент, коли полум'я почало охоплювати салон літака. Вже після падіння на землю чоловік щосили намагався розстебнути ремінь безпеки, а вогонь вже палав під його сидінням», - розповів чоловік.

За його словами, він зміг врятуватися, бо «йшов на світло».

«Я дістався до цієї діри, і я вистрибнув на крило, а потім на землю», - сказав Зубаїр.

Президент Bank of Punjab Зафар Махмуд - другий пасажир, який вижив в авіакатастрофі, наразі перебуває в лікарні у місті Карачі.

Видання повідомляє, що його сестра Зайнаб Імам каже, що після падіння літака брат опинився «трохи збоку від головних уламків і вогню», це і врятувало йому життя.

Нагадаємо, 22 травня у пакистанському місті Карачі літак національної авіакомпанії впав на житлові будинки. На борту літака перебували 107 людей. У результаті на місці катастрофи виникла масштабна пожежа.

Згодом стало відомо, що у результаті цієї трагедії двом людям вдалося врятуватися. У суботу, 23 травня, влада Пакистану підтвердила інформацію про двох осіб, яким вдалося врятуватися в результаті краху літака Pakistan International Airlines в місті Карачі.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українців серед жертв авіакатастрофи в Пакистані немає.