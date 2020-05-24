Росія оновила максимум за кількістю померлих від коронавірусу за добу



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Станом на 24 травня в Росії інфікована 344 тисячі 481 людина

За минулу добу від коронавірусу померло 153 людини

У Росії за минулу добу від коронавірусу померло 153 людини. Про це повідомляє стопкоронавирус.рф.

Зазначається, що це найбільша кількість смертей за добу за весь час епідемії, попереднє максимальне значення було 150 померлих.

Загалом, станом на ранок 24 травня Росія поступилася Бразилії другим місцем за кількістю хворих на Covid-19 за весь час епідемії. За оновленими даними, в Росії інфікована 344 тисячі 481 людина, в Бразилії – 347 тисяч 398 людей. Водночас офіційна смертність у цих двох країнах суттєво різниться – 3541 померлий у Росії, понад 22 тисячі – в Бразилії.

До відома, у світі станом на 24 травня виявлено 5 401 612 випадків зараження коронавірусом. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

Нагадаємо, науковці назвали причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків. Зокрема, дослідники стверджують, що головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків може бути тестостерон.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.