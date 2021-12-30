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    У Росії особам без громадянства видадуть чіпи

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    В Росії особам без громадянства видадуть посвідчення у вигляді картки з чіпом та біометрією - У Росії особам без громадянства видадуть чіпи
    В Росії особам без громадянства видадуть посвідчення у вигляді картки з чіпом та біометрією
    фото: Arnd Wiegmann/Reuters

    Тимчасове посвідчення особи без громадянства міститиме електронне зображення особи людини

    МВС Росії видаватиме особам без громадянства тимчасове посвідчення особи у формі картки з чіпом, що містить електронне зображення особи та відбитки пальців. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на наказ відомства.

    Також у вигляді картки з електронним носієм інформації, що містить біометричні персональні дані, видаватимуть і дозвіл на проживання.

    «Затвердити порядок використання органами державної влади тимчасового посвідчення особи без громадянства в РФ у формі картки з електронним носієм інформації для ідентифікації особи без громадянства за допомогою біометричних персональних даних«, - йдеться в документі.

    Згідно з наказом, тимчасове посвідчення особи без громадянства міститиме електронне зображення особи людини, а також зображення папілярних візерунків двох пальців рук на електронному носії.

    Посвідчення буде використовуватись протягом 10 років з дати запису біометричних даних.

    Раніше ватажок так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що всі жителі окупованих українських територій отримають громадянство Росії.

    Також за ловами секретаря РНБО України Олексія Данілова, Росія «паспортизувала» 630 тис. громадян України на окупованих територіях.

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    Теги: Росія МВС наказ ОРДЛО громадянство
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    У Росії особам без громадянства видадуть чіпи