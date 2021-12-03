Попри 600 тис. розданих російських паспортів, Кремль вважає мешканців ОРДЛО українцями

Дмитро Пєсков заявив, що для завершення бойових дій на Донбасі українцям слід домовитись між собою

Речник Кремля зробив заяву щодо завершення війни на Донбасі

Офіційний речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зупинити війну на Донбасі можна лише за допомогою переговорів «українців з українцями». Відповідну заяву прессекретаря Путіна передають російські ЗМІ.

Також Дмитро Пєсков вкотре артикулював офіційну позицію російської влади, згідно з якою, війна на Донбасі є громадянською, а країна-агресорка нібито не є стороною конфлікту.

«Зупинити війну на Донбасі можна лише шляхом переговорів українців із українцями. Це громадянська війна, яка була спровокована відомими подіями 2014 року», – наголосив представник Кремля, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що війну неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією», – наголосив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, за ловами секретаря РНБО України Олекссія Данилова, Росія «паспортизувала» 630 тис. громадян України на окупованих територіях.

Також нагадаємо, що в останні тижні Росія збільшує свій військовий контингент в окупованому Криму та на кордонах з Україною, а також проводить масштабні навчання бойовиків на окупованому Донбасі.

Читайте також: