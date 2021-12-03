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    Попри 600 тис. розданих російських паспортів, Кремль вважає мешканців ОРДЛО українцями

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    Дмитро Пєсков заявив, що для завершення бойових дій на Донбасі українцям слід домовитись між собою - Попри 600 тис. розданих російських паспортів, Кремль вважає мешканців ОРДЛО українцями
    Дмитро Пєсков заявив, що для завершення бойових дій на Донбасі українцям слід домовитись між собою
    фото: SEFA KARACAN

    Речник Кремля зробив заяву щодо завершення війни на Донбасі

    Офіційний речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зупинити війну на Донбасі можна лише за допомогою переговорів «українців з українцями». Відповідну заяву прессекретаря Путіна передають російські ЗМІ.

    Також Дмитро Пєсков вкотре артикулював офіційну позицію російської влади, згідно з якою, війна на Донбасі є громадянською, а країна-агресорка нібито не є стороною конфлікту.

    «Зупинити війну на Донбасі можна лише шляхом переговорів українців із українцями. Це громадянська війна, яка була спровокована відомими подіями 2014 року», – наголосив представник Кремля, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що війну неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією», – наголосив прессекретар Путіна.

    Нагадаємо, за ловами секретаря РНБО України Олекссія Данилова, Росія «паспортизувала» 630 тис. громадян України на окупованих територіях.

    Також нагадаємо, що в останні тижні Росія збільшує свій військовий контингент в окупованому Криму та на кордонах з Україною, а також проводить масштабні навчання бойовиків на окупованому Донбасі.

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    Теги: Росія РНБО війна ОРДЛО прессекретар
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    Попри 600 тис. розданих російських паспортів, Кремль вважає мешканців ОРДЛО українцями