У Росії планують зняти відбитки пальців з усіх росіян

Внаслідок створення єдиного банку даних підвищиться рівень інформаційно-аналітичного забезпечення поліції

МВС Росії повідомило, що протягом трьох років створять централізований банк «біометричних даних росіян і іноземців».

Про це повідомили у пресцентрі МВС РФ у відповідь на запит державної агенції ТАРС.

«Протягом зазначеного часу передбачається розробка програмного забезпечення, необхідного для формування, ведення та використання централізованого банку даних біометричних параметрів громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства», йдеться у повідомленні.

У перспективі система повинна об’єднати ресурси дактилоскопічної і фоноскопічної інформації, лабораторій ДНК-аналізу, комплексів біометричної ідентифікації особистості і фіксації пересування транспортних засобів, а також систем перевірки по оперативно-довідкових, розшукових та криміналістичним обліками.

Глава МВС Володимир Колокольцев додав, що «внаслідок створення єдиного банку даних підвищиться рівень інформаційно-аналітичного забезпечення поліції та інших зацікавлених федеральних органів».

Нагадаємо, сканер відбитків пальців, один з найпопулярніших способів біометричної аутентифікації у виробників і користувачів смартфонів, далеко не найбезпечніший. Фахівцям вдалося обдурити більшість датчиків набагато легше, ніж очікувалося.