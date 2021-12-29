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    Думки вголос

    На Заході почали розуміти, що дії Росії носять реваншистський характер

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Захід досить довгий час перебував в ілюзіях щодо Росії - На Заході почали розуміти, що дії Росії носять реваншистський характер
    Захід досить довгий час перебував в ілюзіях щодо Росії

    Росія хоче послабити та дестабілізувати Захід

    Мовою оригіналу

    В The Wall Street Journal вышла статья под названием «It’s Biden’s Turn to Face Putin’s Ukraine Test», главный вывод в которой заключается в следующем: «Пришло время, чтобы Байден не допустил новой «Ялты», о которой мечтает Путин».

    Похоже, на Западе, наконец, начали осознавать, что гибридные действия России направлены не только на постсоветские страны, но и в целом носят реваншистский характер. Цель – дестабилизация и ослабление самого Запада, с тем, чтобы потом попытаться навязать с позиции силы новый пакт о сферах влияния и правилах.

    Запад достаточно долгое время пребывал в иллюзиях относительно России. А, может, отчасти и продолжает пребывать (если говорить об отдельных странах ЕС). Эти иллюзии или заблуждения, возможно, возникли как проекция ценностной системы западных политиков, опыт которых ограничен исключительно внутри западных демократических систем.

    Отсюда – не понимание процессов и мотивации современной РФ. Посмотрим, насколько по итогам предстоящих переговоров Запад способен выступить с единой, предельно четкой позицией.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія США НАТО Путін путінський режим
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    На Заході почали розуміти, що дії Росії носять реваншистський характер