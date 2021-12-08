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    Глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео)

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    Катастрофа сталася у місті Кунур, що у південному штаті Таміл-Наду - Глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео)
    Катастрофа сталася у місті Кунур, що у південному штаті Таміл-Наду
    фото: indiatoday

    На борту гвинтокрила перебували 14 осіб, серед яких очільник генштабу разом із членами родини

    На півдні Індії 8 грудня розбився гелікоптер військово-повітряних сил (ВПС), на борту якого перебував начальник генштабу збройних сил країни Біпін Рават разом із членами родини. Про це повідомляє India Today.

    Катастрофа сталася у місті Кунур, що у південному штаті Таміл-Наду.

    Наразі вже відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, яких госпіталізували з важкими травмами до місцевої лікарні. Пошук решти людей триває. Загалом на борту гвинтокрила перебували 14 осіб, серед яких Рават разом із членами родини.

    У ВПС Індії підтвердили трагедію й заявили про початок розслідування причини її виникнення.

    Раніше повідомлялося, що у Канаді розбився приватний літак: двоє загиблих.

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    Теги: авіакатастрофа вертоліт військові Індія гелікоптер
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    Глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео)