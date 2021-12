Глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео)

На півдні Індії 8 грудня розбився гелікоптер військово-повітряних сил (ВПС), на борту якого перебував начальник генштабу збройних сил країни Біпін Рават разом із членами родини. Про це повідомляє India Today.

Катастрофа сталася у місті Кунур, що у південному штаті Таміл-Наду.

Наразі вже відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, яких госпіталізували з важкими травмами до місцевої лікарні. Пошук решти людей триває. Загалом на борту гвинтокрила перебували 14 осіб, серед яких Рават разом із членами родини.

#WATCH Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J