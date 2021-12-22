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    Плив до берега 12 годин. На Мадагаскарі міністр вижив після авіакатастрофи

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    &laquo;Мій час вмирати ще не прийшов&raquo;, &ndash; заявив після неймовірного порятунку генерал Желле - Плив до берега 12 годин. На Мадагаскарі міністр вижив після авіакатастрофи
    «Мій час вмирати ще не прийшов», – заявив після неймовірного порятунку генерал Желле
    скріншот з відео

    Міністр і ще один поліцейський вистрибнули з падаючого вертольота та допливли до берега

    Міністр у справах поліції Мадагаскару Серж Желле вижив у катастрофі вертольота. Як пише The Guardian, щоб врятуватися, урядовцю довелося 12 годин плисти до берега.

    Повідомляється, що Желле став одним з двох осіб, що вижили і пливли близько 12 годин до берега після того, як їх вертоліт розбився біля північно-східного узбережжя острова.

    Міністр і ще один поліцейський досягли берега в приморському місті Махамбо у вівторок вранці після того, як вистрибнули з падаючого вертольота. Вони використали одне з сидінь вертольота як плавучий засіб.

    «Мій час вмирати ще не прийшов», – заявив генерал Желле.

    Також повідомляється, що міністр летів на місце корабельної аварії біля північно-східного узбережжя Мадагаскару. В результаті цього інциденту загинули не менше 39 осіб.

    Зазначимо, що у грудні глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео).

    Раніше повідомлялося, що в Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих. У листопаді у ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео).

    Також повідомлялося, що у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер. А у Південному Судані розбився літак із росіянами.

    У жовтні російський літак із парашутистами розбився у Татарстані. Ще у серпні в Туреччині розбився російський пожежний літак.

    Теги: авіакатастрофа вертоліт гелікоптер
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    Плив до берега 12 годин. На Мадагаскарі міністр вижив після авіакатастрофи