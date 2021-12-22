Плив до берега 12 годин. На Мадагаскарі міністр вижив після авіакатастрофи

«Мій час вмирати ще не прийшов», – заявив після неймовірного порятунку генерал Желле

Міністр і ще один поліцейський вистрибнули з падаючого вертольота та допливли до берега

Міністр у справах поліції Мадагаскару Серж Желле вижив у катастрофі вертольота. Як пише The Guardian, щоб врятуватися, урядовцю довелося 12 годин плисти до берега.

Повідомляється, що Желле став одним з двох осіб, що вижили і пливли близько 12 годин до берега після того, як їх вертоліт розбився біля північно-східного узбережжя острова.

Міністр і ще один поліцейський досягли берега в приморському місті Махамбо у вівторок вранці після того, як вистрибнули з падаючого вертольота. Вони використали одне з сидінь вертольота як плавучий засіб.

«Мій час вмирати ще не прийшов», – заявив генерал Желле.

Також повідомляється, що міністр летів на місце корабельної аварії біля північно-східного узбережжя Мадагаскару. В результаті цього інциденту загинули не менше 39 осіб.

Зазначимо, що у грудні глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео).

Раніше повідомлялося, що в Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих. У листопаді у ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео).

Також повідомлялося, що у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер. А у Південному Судані розбився літак із росіянами.

У жовтні російський літак із парашутистами розбився у Татарстані. Ще у серпні в Туреччині розбився російський пожежний літак.