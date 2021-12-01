«Це жах». Єрмак розповів правду про свій день народження
Керівник Офісу президента пояснив, що літав разом із президентом до Карпат не для святкування
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що насправді не святкував свій день народження в компанії президента у минулі вихідні, як про це повідомляли ЗМІ. Також Єрмак розповів в інтерв’ю РБК, що взагалі день народження для нього – це жах.
«Щодо Гути – я не люблю дні народження в принципі. Щоразу хочеться крізь землю провалитися. Стою і чекаю, щоб цей жах скоріше закінчився. Почуваюся дуже ніяково в такі моменти. Я і без цих традицій чудово знаю, хто і як до мене ставиться. Тому всі, хто мене знає... Та їм просто смішно, коли чують про якесь свято», – зазначив Андрій Єрмак.
Керівник Офісу пояснив, що відвідував Гуту з метою вивчити локацію, де невдовзі відбуватиметься дипломатичний форум за участі всіх послів України.
«Тож у п'ятницю ми туди полетіли. Туди ж приїхав, повертаючись із відрядження, пан Чернишов (Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України – «Главком»). У суботу я особисто пропрацював там півдня. Далі, як би дивно це не звучало, у свій день народження, я встав о п’ятій ранку, о шостій ми виїхали до Івано-Франківська, о сьомій – вилетіли до Києва», – пояснив Єрмак.
Щодо закидів про використання вертольоту ДСНС для перельотів разом із президентом до Гути і назад, Єрмак наголосив, що такі дії передбачені відповідними протоколами безпеки.
«Полетіли на військовому гелікоптері, який навіть не долітав без дозаправки, довелося сідати і заправлятися. Тож у п'ятницю ми дісталися пізнього вечора, коли було вже темно. Згідно з протоколом, коли таке відбувається, залучається вертоліт супроводу. Це єдина причина залучення борту ДСНС. Президент ніколи не літає приватними літаками, користується лише державними. А якщо я сам лікую у відрядження, то користуюсь звичайними рейсовими літаками», – підсумував Андрій Єрмак.
Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».
Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.