У Росії співробітники моргу свідомо «псували» тіла та вимагали гроші у рідні померлих

За фактами можливих порушень слідчі органи здійснюють перевірки

Працівники моргу міста Тольятті Самарської області (Росія) вимагали з родичів померлих гроші за будь-яку дрібницю, а якщо хтось відмовлявся платити, виймали тіла з холодильника та клали біля батареї центрального опалення чи на підлозі, а також зволікали з видачею. В результаті до поховання люди отримували тіла, які вже почали розкладатися. Про це повідомляє «Комсомольська правда».

За заявами людей регіональний слідчий комітет розпочав перевірки. Міський голова Тольятті Микола Ренц, який раніше очолював одну з лікарень міста, обурився тим, що сталося.

«Можна зрозуміти складність роботи, можна зрозуміти відсутність персоналу. Але таке поводження з тілами мертвих людей нічим виправдати не можна», – зазначив він.

Раніше в Красноярському краї поліцейські затримали п'яного чоловіка, який підозрювався в тому, що в пошуках нічлігу він зламав морг і пошкодив скальпелем чотири тіла. Він пояснив, що напав на померлих, бо вирішив, що вони ожили.

Також нагадаємо, що нещодавно на Вінниччині фельдшерка швидкої допомоги відмовилась забирати до лікарні чоловіка, сказала, що шансів на порятунок нема і, за словами родичів, порадила везти чоловіка в морг.

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