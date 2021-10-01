Сьогодні починають діяти оновлені правила оформлення ТТН: бізнес скаржиться на додаткові витрати

Додаткові фінансові витрати для однієї компанії можуть сягати 1-1,5 млн грн на рік

Тепер вантажовідправник буде зобов’язаний вказувати у накладній параметри транспортного засобу

Із 1 жовтня 2021 року в Україні запроваджуються зміни порядку оформлення товарно-транспортної накладної (ТТН), відповідно до яких при її оформленні вантажовідправник буде зобов’язаний вказувати транспортний засіб та його параметри (довжину, ширину, висоту, загальну вагу, у тому числі з вантажем, та масу брутто). Про це повідомляє eba.com.ua.

Це нововведення викликає у бізнесу чимало запитань та уточнень, а також суттєво обтяжить компанії фінансово, тож Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Прем’єр-міністра та Голови профільного Комітету ВРУ з проханням переглянути цю вимогу та скасувати обов’язкове зазначення згаданих параметрів транспортного засобу.

Як зазначають експерти Асоціації, обов’язок оформлювати ТТН покладений на вантажовідправників, але оскільки останні користуються транспортними послугами інших компаній, то здебільшого не мають інформації щодо параметрів транспортного засобу перевізника. А отже, не можуть перевірити такі дані та гарантувати їхню коректність при внесенні до накладної.

У зв’язку з цим, у компаній-членів Асоціації виникають питання, яка похибка у занесених до ТТН значеннях параметрів транспортного засобу є допустимою.

На практиці у бізнесу немає баз даних, які б містили таку інформацію про транспортний засіб, тому, ймовірно, внесення даних буде відбуватися вручну, що при великій кількості задіяного автотранспорту означатиме суттєві додаткові витрати трудових та фінансових ресурсів на виконання цієї роботи.

Так, за підрахунками експертів Асоціації, додаткові фінансові витрати для однієї компанії можуть сягати 1-1,5 млн гривень на рік.

А міжнародним компаніям, які ведуть роботу з перевізниками в спеціальній стандартизованої глобальній програмі (Global Transportation Management Solutions – gTMS), яка не передбачає внесення подібної інформації в ТТН, ще й доведеться передбачити додаткові часові та фінансові витрати на доопрацювання програми під нові вимоги.

Асоціація сподівається на вирішення цього проблемного питання для уникнення зайвого тиску на бізнес. Натомість компанії хотіли б звернути увагу на питання запровадження реєстру ТТН. Для бізнес-спільноти важливо знати, на якому етапі перебуває процес затвердження Урядом порядку ведення та надання інформації з реєстру ТТН на вимогу Закону №1534-IX.

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