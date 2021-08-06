Під Києвом у ДТП втрапили три БТРи (фото, відео)

Легкова автівка потрапила у військову колону

У Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.

Вони зіткнулися з легковою автівкою, яка потрапила у військову колону. Про це пише «Трибуна Бровари».

Пригода трапилась зранку, близько 8:00, неподалік повороту на Велику Димерку. Citroen Jumpy в’їхав у колону бронетранспортерів й раптом різко загальмував.

Фото Броварського районного управління поліції

Через це на гальма натиснули й у БТРі, який їхав за автівкою, але у нього врізався той, що їхав позаду. Через удар перший БТР в’їхав у легкову машину. Водночас у другий БТР врізається ще один бронетранспортер позаду.

Командир екіпажу машини в третьому БТР отримав травми – вибиті зуби та підозру на перелом щелепи.

В салоні легкової машини було шестеро пасажирів та водій. Із них ніхто не постраждав.

Військового відвезли у госпіталь, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху».

Нагадаємо, у перший день Міжнародної виставки озброєння і військової техніки MILEX-2021 (Мінськ, Білорусь) представлено бронетранспортер БТР-V2 або Volat-2 (від білоруського слова «волат», тобто велет, велетень).

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