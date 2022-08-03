Суд оштрафував пенсіонера через плакат про «ж*пу Путіна». Подробиці скандалу

Цитата Юрія Шевчука про Батьківщину не дає спокою російським правоохоронцям

Першоріченський суд Владивостока оштрафував на 40 тисяч рублів пенсіонера Георгія Какабадзе за пікет із плакатом, на якому було написано цитату музиканта Юрія Шевчука «Батьківщина – не ж*па президента, яку весь час треба цілувати». Какабадзе визнали винним у «явній неповазі» до органів державної влади. Історію чоловіка розповіли журналісти «Сибір. Реалії».

Доцентка ВГУЕС, яка проводила експертизу плаката, Надія Олешкевич знайшла в цій фразі «публічну негативну оцінку» президента Володимира Путіна, оскільки «йому приписуються засуджувані суспільною мораллю ознаки» культу особистості, а саме вимога «угодницького ставлення».

Адвокат Какабадзе писав клопотання запросити експертку суду, щоб вона могла на суді пояснити, на підставі чого вона дійшла висновку, що «ж*па» уособлює самого Путіна.

«Суддя із цього приводу нічого не сказав. У нього ж готова ухвала вже була складена і навіть роздрукована. Він зачитав і до побачення. Апеляцію ми подали, звичайно, але, як правило, суд краю у нас залишає такі рішення чинними. Ворона вороне очей не клює, перевірено вже», – жаліється пенсіонер.

Пенсіонеру приписали статтю по мілкому хуліганству, хоча мали б звинуватити у дискредитації ВС РФ, як зазвичай буває у подібних випадках.

«За статтею про хуліганство максимально можливий розмір штрафу більше – до 100 тисяч рублів можна впаяти. Тому мені змогли мінімалку у 40 присудити. Я думаю, у цьому є причина вибору «хуліганської» статті. Тому що підставою для справи було два фото – із цитатою Шевчука та з плакатом «Немає війні» – зрозуміло, що за антивоєнні акції зазвичай нові закони «прилітають», про дискредитацію», – розмірковує Какабадзе.

Георгій Какабадзе розповідає, що російська влада дуже боїться народу на вулицях.

«Столичним жителям до самоорганізованості хабарівчан далеко. Їм для цього виходу потрібний заклик. Самі собою вони не підуть, я вважаю: занадто сито живуть, їхні сини не гинуть. Не випадково ж серед тих, хто повернувся в цинкових трунах, немає жодного жителя Москви чи Петербурга. Таких солдатів і навіть бувалих офіцерів до зони бойових дій не відправляють – знають, що почнуть прибувати труни до столиці, матері вийдуть на вулицю. Там народ не такий забитий думками про виживання, не такий принижений. Але, за ідеєю, маємо ж виходити і без трун, без заклику – як Далекий Схід, коли нам у душу плюнули, заарештувавши обраного губернатора», – каже пенсіонер.

Також чоловік зазначив, що підтримує Україну та ділиться, що на поодинокі пікети теоретично і сьогодні виходити можна. Але якщо він антивоєнний, плакат матиме «ні війні» або хоча б віддалено «За мир», то вас точно «пов'яжуть».