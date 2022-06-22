У Росії суд оштрафував українку за правду про «спецоперацію» Путіна

У квітні російські війська завдали удар по вокзалу в Краматорську, де перебували тисячі мирних українців

Російський суд визнав жінку винною в дискредитації російської армії

Російський суд оштрафував на 30 тисяч рублів громадянку України Тетяну Скомариду за розмову, що російські військові вбивають мирних жителів в Україні. Про це повідомили в об’єднаній пресслужбі міських судів із посиланням на рішення Єфремівського міжрайонного суду Тульської області РФ, передає Радіо Свобода.

Суд визнав українку винною за статтею про дискредитацію російської армії.

Повідомляється, що справу розглядали 20 червня. А розмова, яка стала приводом для адміністративного протоколу, відбулася 19 червня. Того дня українка Скомарида у фойє готелю «Встреча» у місті Єфремов висловила «негативне ставлення до збройних сил Росії, які проводять спеціальну військову операцію на території Донецької та Луганської народних республік, а саме, що військові вбивають мирних громадян України».

Суд вирішив, що українка своїми діями «навмисно підірвала авторитет, імідж та довіру» до армії Росії.

Як повідомлялося, нещодавно мешканку російської Тули було визнано винною за зрив наліпки наклейки «Z» з експонату військової техніки.

Суд призначив їй покарання у вигляді адміністративного штрафу на суму 48 тис. російських рублів.

Раніше у Тулі було оштрафовано одразу двох росіян за дискредитацію збройних сил РФ в інтернеті. Зокрема, один з них у березні цього року залишив коментар, який дискредитує дії російських військових, під записом про заступника командира розвідроти 106-ї Тульської дивізії ВДВ Георгія Дудорова в одному популярному пабліку. Надалі під час судового засідання чоловік визнав себе винним.

Інший – 20 квітня під час листування в месенджері WhatsApp назвав символіку «V» та «Z», яку використовують російські військовослужбовці, «ганебною».

Суд визнав обох чоловіків винними та призначив кожному штраф у розмірі 40 тис. російських рублів.



