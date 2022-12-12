У російській колонії побили ув'язнених, які відмовились їхати воювати в Україну – ЗМІ

В російській колонії побили в'язнів, які відмовились їхати воювати в Україну

З російськими в'язнями, які відмовилися воювати проти України бійці спецпідрозділу виконання покарань провели «виховну роботу»

У виправній колонії Калузької області Росії бійці спецпідрозділу Федеральної служби виконання покарань побили в'язнів, які не захотіли їхати воювати проти України. Про це повідомило російське ЗМІ Meduza.

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Видання посилається на правозахисника Володимира Осечкіна, який каже, що «виховну роботу» вирішили провести з в'язнями, що не тільки відмовились їхати на війну, але і засуджували тих ув'язнених, які на це погодились.

При цьому, голова Калузької області Владислав Шапша заявив, що регіональний омбудсмен перевірить колонію.

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Разом з тим засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін опублікував фото, як він стверджує, «зі службового архіву ВК-4 УФСВП по Калузькій області».

Нагадаємо, Служба безпеки Україні раніше оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.

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Разом з тим, за даними української розвідки, російська ЧВК «Вагнер» почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.