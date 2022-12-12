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У російській колонії побили ув'язнених, які відмовились їхати воювати в Україну – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
У російській колонії побили ув'язнених, які відмовились їхати воювати в Україну – ЗМІ
В російській колонії побили в'язнів, які відмовились їхати воювати в Україну
фото: Gulagu.net

З російськими в'язнями, які відмовилися воювати проти України бійці спецпідрозділу виконання покарань провели «виховну роботу»

У виправній колонії Калузької області Росії бійці спецпідрозділу Федеральної служби виконання покарань побили в'язнів, які не захотіли їхати воювати проти України. Про це повідомило російське ЗМІ Meduza.

Видання посилається на правозахисника Володимира Осечкіна, який каже, що «виховну роботу» вирішили провести з в'язнями, що не тільки відмовились їхати на війну, але і засуджували тих ув'язнених, які на це погодились.

При цьому, голова Калузької області Владислав Шапша заявив, що регіональний омбудсмен перевірить колонію.

Разом з тим засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін опублікував фото, як він стверджує, «зі службового архіву ВК-4 УФСВП по Калузькій області».

Нагадаємо, Служба безпеки Україні раніше оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля. 

Разом з тим, за даними української розвідки, російська ЧВК «Вагнер» почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C. 

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Теги: відео в'язниця росія

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Соціум

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