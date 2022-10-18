Аналітики назвали того, хто може підірвати роль Путіна як «сильної людини»

Telegram-канали повідомляють, що зараз у Росії триває «тиха громадянська війна»

Фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так Пригожин заявив, що на Бахмутському напрямку діють лише війська «Вагнера», нібито заперечуючи заяви «ДНР» про те, що в цьому районі діють сили «ДНР». Пригожин також підкреслив, що повністю спонсорує всю техніку для своїх військ, відповідаючи на запитання про те, чи допомагає міноборони Росії «Вагнеру» з постачанням. Крім того, Пригожин запропонував реалістичне зображення ситуації в Бахмуті, зазначивши, що українці не хочуть здаватися. Telegram-канали, афілійовані з «Вагнером», прокоментували інцидент зі стріляниною на Білгородському полігоні, зазначивши, що зараз у Росії триває «тиха громадянська війна» через тривалу неспроможність російського уряду обмежити міграцію, ймовірно, з країн Центральної Азії.

«У наративах Пригожина є елементи, щоб звернути увагу на націоналістичне коло президента Росії Володимира Путіна, яке давно закликало олігархів фінансувати постачання збройних сил, вимагало прозорості щодо того, що насправді відбувається на фронті, і критикувало російські вищі військові установи за їхні невдачі на передовій. Хоча Пригожин прямо не опонує і не критикує Путіна, його зростаюча відомість у націоналістичній спільноті може підірвати привабливість Путіна як «сильної людини». Поява дискусій про громадянську війну в Росії може ще більше порушити наративи Кремля про національну, етнічну та релігійну єдність усередині Росії», – зазначили аналітики ISW.