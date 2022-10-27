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Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Приватні військові компанії вербують ув’язнених в Ульяновську
фото ілюстративне

Росія вербує ув’язнених у виправних закладах на війну

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні і проводять роботу щодо поповнення своїх військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 жовтня.

За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування ув’язнених у виправних закладах міста Ульяновськ. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.

Також у РФ триває так звана часткова мобілізація. На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.

Раніше повідомлялося, що російська ПВК «Вагнера» почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Нагадаємо, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: війна росія Україна окупанти засуджені мобілізація

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