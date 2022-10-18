Як «кухар Путіна» набирає зеків на війну: військовополонений видав секрети

Полонений окупант розповів, як «кухар Путіна» особисто приїхав до його в’язниці, аби вербувати зеків на війну проти України

Служба безпеки Україні оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

«Російська влада використовує свою армію зеків як «гарматне м’ясо» – щоб розвідувати українські позиції на передовій. Набираючи зеків у російських тюрмах, очільник ПВК «Вагнер» обіцяв їм, що вони зможуть «змити свої гріхи» кров’ю українців та отримають «чисті» документи. Та попри обіцянки їх закидають на передову як «гарматне м'ясо», – зазначили в СБУ.

Тож деякі «добровольці», як цей полонений на допиті СБУ, «повоював» в Україні аж два дні – приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», – зізнається загарбник.

За словами полоненого, його вербував особисто ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Він розповідав, що зеки будуть воювати пліч-о-пліч з «досвідченими» військовими, які їх всьому навчать, і вони не опиняться на передовій. Тож із 1200 в’язнів 267 одразу погодилися на «мобілізацію». Але, як зазначають в СБУ, за лічені дні цей окупант усвідомив, що виживе, тільки здавшись у полон.

В СБУ також нагадали про «гарячу лінію» для полонених та їхніх родичів: +380665803498, +380931192984.

Нагадаємо, раніше засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що диверсанти ПВК «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України зеків, якщо вони намагаються втекти із поля бою.

Також раніше у мережі з'явилося відео, як керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які погодилися брати участь у спецоперації, втратили кінцівки та «отримали помилування».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.