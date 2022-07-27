Федоров розповів, як росіяни реагують на смерть рідних в Україні

Навіть смерть близьких людей не війні в Україні не здатна похитнути віру простих росіян у «спецоперацію» Путіна

Більшість росіян підтримують загарбницьку війну проти України. У більшості випадків у відповідь на звістку про смерть рідних та близьких росіяни реагують погрозами також поїхати в на війну та вбивати українців. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв’ю «Українській правді».

За словами міністра, з самого початку, коли ще були активні бойові дії на Київщині, Чернігівщині, у Мінцифри почали використовувати сервіси для розпізнавання облич.

«Дуже багато було фото трупів у мережі, багато контенту потрапляло з камер спостереження. За весь час ми отримали близько 300 фото вбитих окупантів. Знайшли акаунти більшості солдатів у соцмережах та 6 тис. акаунтів їхніх друзів, близьких, знайомих – у Facebook, Instagram, «ВКонтакте» та «Одноклассниках». Спершу було завдання знаходити родичів росіян, які загинули, щоб сповістити про це і щоб вони могли забрати тіло вбитого», – зазначив Федоров.

Очільник Мінцифри зазначив, що комунікатори зв’язувалися з родичами загиблих у соцмережах і пропонували їм забрати тіло свого родича. Однак у відповідь в більшості випадків зустрічали дуже різку відповідь.

«Абсолютна більшість казала, що «ми також прийдемо і будемо вас вбивати». Коли після Бучі з'явилися фотографії, відео всіх жахіть, ми почали знаходити людей, які коїли ці злочини. І писали: «Дивіться, цих людей скоріше всього вбив ваш брат». Нам відповідали: «Якщо він це зробив, значить, так було потрібно», – розповів Федоров.

Міністр також поділився статистикою по тих відповідях, що були отримали від росіян під час спілкування: 68% – підтримують війну, 21% – проти війни, проте не готові діяти, бо «це нічого не дає» і «за нас все вирішили», 11% – проти війни, готові діяти та вмовляють рідних не йти на війну в Україні.

Федоров також скептично оцінює можливість вплинути на свідомість пересічного росіянина за допомогою цифрових інструментів і сервісів.

«У них всі зусилля йдуть на зомбування населення. Зараз вони заблокували майже всі соціальні мережі, крім російських. Мережа із сотень Telegram-каналів завдяки постійному обміну трафіком і роботі «фабрики ботів» повністю контролює суспільну думку», – зазначив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло майже 40 тис. російських військових.

Як відомо, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

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