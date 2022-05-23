Історичний день у Верховній Раді. Обійми Дуди і Зеленського та ще одна реінкарнація ОПЗЖ

88-й день війни: парламент продовжує воєнний стан та мобілізація

У 88-й день від початку повномасштабної війни Росії проти України нардепи провели 10-те засідання у стінах парламенту. Ключове голосування у цей день – продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, до 23 серпня – майже до 31-ї річниці відновлення незалежності України.

Знаковою та символічною подією цього засідання став особистий виступ з трибуни Верховної Ради президента Польщі Анджея Дуди та візит польської делегації.

А ще у Верховній Раді утворили ще одну нову депутатську групу із залишків ексфракції ОПЗЖ на чолі з харківським мільярдером.

Рух «Чесно» провів аналіз засідання Верховної Ради після початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Рідні та рівні»

У неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді з історичною промовою. Дуда став першим главою іноземної держави, який зробив це безпосередньо у стінах українського парламенту з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Анджей Дуда на початку квітня вже був з візитом в Україні. Тоді він разом із президентами Литви, Латвії та Естонії відвідав звільненні населені пункти Київщини і на власні очі побачив наслідки звірств у Бородянці.

У неділю українські депутати зустріли Дуду оваціями та із розгорнутими польським та українськими прапорами у сесійній залі, а президент Польщі перед виступом з трибуни парламенту палко обійняв президента України.

Президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Дуда розпочав свій виступ зі слів гімну України, він цитував Франка про дух, що тіло рве до бою, говорив про єдність та відповідальність українців і поляків, дякував Збройним силам України, заявивши, що героїчна оборона Маріуполя назавжди увійде в історію.

«Вільний світ має обличчя України», – заявив Дуда з трибуни парламенту України.

Звісно, найбільше у своїй промові президент Польщі згадував Україну, говорив про наше минуле та про спільне європейське майбутнє. «Я особисто не заспокоюся, поки Україна не стане членом Європейського Союзу у повній мірі цього слова», – резюмував Дуда.

Чим більше слово, тим частіше воно звучало у промові Анджея Дуди

Польський президент увесь час тримав емоційну амплітуду українського парламенту на максимальному рівні. За трохи більше, ніж півгодинний виступ Дуди українські депутати, урядовці, представники Офісу президента та сам Володимир Зеленський тринадцять разів вставали з місць та стоячи аплодували польському президенту. Його виступ без перебільшення можна назвати історичним для обох наших країн та рушійним для спільних перспектив.

Анджей Дуда у Верховній Раді (Фото: Канцелярія президента Польщі)

Під час виступу Дуда серед іншого наголосив, що посол Польщі Бартош Ціхоцький не евакуювався з Києва, він залишився та пережив усі бомбардування:

«Коли всі були переконані, що Київ впаде, і евакуювали звідси посольства, то польський консул Бартош Ціхоцький залишився в Києві і був з вами під час бомбардування. Він сьогодні зі мною. Дякую вам, пане, за те, що гідно представляєте тут нашу державу».

Посол Польщі Бартош Ціхоцький разом із польською делегацією у Верховній Раді

Варто додати, що перша леді Польщі Агата Корнхаусер-Дуда також першою записала українською мовою звернення для світу на підтримку українських жінок та матерів. Родина польського президента віддала свою резиденцію для українських біженців, а літак польського президента перевозив українських онкохворих дітей на лікування до Італії.

Президент Зеленський свій виступ у Верховній Раді розпочав із польського прислів’я «Gość w dom, Bóg w dom» та назвав президента Польщі другом і братом. Президент України сказав, що Росія з початком війни зруйнувала «сховище» минулих суперечностей між Україною та Польщею, яких більше немає.

Зеленський подякував Дуді та полякам за надану військову та гуманітарну допомогу, за захист та просування інтересів України на рівні ЄС. Зеленський наголосив на побудові нової сторінки в українсько-польській історії на фоні російського вторгнення, де всі суперечності між нашими народами залишилися в минулому.

«Вірю, що незабаром українці й поляки зберуться за одним великим столом, щоб розділити між собою хліб. Розділити між собою відчуття миру. Розділити смак перемоги. І виголосити тост за вашу й нашу свободу. Без вільної України не може бути вільної Польщі. Історики сперечаються, хто був автором цієї фрази. Ми вирішили цей спір. Це воля українського й польського народів. Дякуємо, браття! Разом. І до кінця», – сказав Зеленський.

Виступ президента України Володимира Зеленського 23 травня 2022 року (Фото: Верховна Рада)

Володимир Зеленський у виступі подякував Сейму Польщі за ухвалення закону про допомогу українцям, наголосивши, що це безпрецедентне рішення, яке надає українцям у Польщі майже такі ж права і можливості, як у поляків. Від початку війни прихисток у Польщі знайшли понад три мільйони українців. Зеленський анонсував, що внесе до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні: «Це великий крок і жест великої душі, на які здатен тільки великий друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Незабаром я подам до Верховної Ради України аналогічний – дзеркальний – проєкт. Дай Боже, аби польськими громадянам ніколи у житті не знадобились всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення, які показують, що українці і поляки – рідні та рівні. І я впевнений, що депутатський корпус України підтримає цей закон – швидко і явною більшістю голосів».

Також президент Володимир Зеленський повідомив про присвоєння польському місту Жешув звання «Місто-рятівник». За його словами, це звання буде присвоєно містам-партнерам України, які сьогодні роблять неможливе для допомоги українцям та ЗСУ.

Що ухвалили

Як і минулого засідання Верховна Рада проголосувала протягом дня 16 законопроєктів та постанов, ключовим з яких стало продовження воєнного стану (320 голосів «за») та загальної мобілізації до 23 серпня (315 голосів «за»).

Результати голосування за продовження воєнного стану в Україні (Фото: нардеп Юрій Мисягін)

Слід зазначити, що Верховна Рада вже тричі голосувала за воєнний стан – один раз за його запровадження та двічі за продовження. Кожен попередній раз термін воєнного стану запроваджували на місяць, а цього разу його ухвалили на три місяці, майже до Дня Незалежності. Водночас потрібно зауважити, що парламент може у будь-який момент проголосувати за скасування воєнного стану, якщо у цьому буде необхідність.

Секретар РНБО Данілов виступає перед голосуванням за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні (Фото: нардеп Ярослав Железняк)

Представник президента у Конституційному суді та нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський перед голосуванням пояснив тривале запровадження воєнного стану тим, що український контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Тому президент пропонує продовжити воєнний стан одразу на три місяці.

Крім того, за словами Веніславського, є ще і юридична складова такого рішення. Коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

На 88-й день повномасштабної війни Росії проти України Верховна Рада денонсувала низку угод з СНД. Зокрема депутати проголосували за розірвання угоди між урядами України та Росії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків. Також нардепи проголосували за вихід України з угоди з СНД в боротьбі з незаконною міграцією; вихід з угоди з СНД про Спільний аграрний ринок та вихід з угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Крім того, Верховна Рада 313 голосами «за» ухвалила закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну з урахуванням пропозицій президента України. Серед іншого додали заборону громадських організацій, які підтримують агресію РФ проти України.

Дві фракції «ЄС» та «Батьківщини» звернулися до керівництва парламенту із вимогою про перерву, тому засідання завершили після розгляду 16 пунктів порядку денного із 22.

На засіданні 22 травня також повідомили про створення у Верховній Раді нової депутатської групи «Відновлення України» із залишків нардепів переважно від ексфракції ОПЗЖ та вихідців із групи «Довіра». До групи увійшли 17 нардепів на чолі з двома співголовами – харківським депутатом-мільярдером та експредставником ОПЗЖ Ігорем Абрамовичем, основними напрямками бізнесу якого є газовидобувна галузь, а також донецьким мажоритарником Максимом Єфімовим, який раніше входив до групи «Довіра». Як показав аналіз Руху «Чесно», у Верховній Раді на початку ІХ скликання Єфімов передав в управління найбільшу кількість підприємств (18).

Примітно, що всі нардепи новоствореної групи поставили електронний цифровий підпис, а не розписались власноруч, адже значна частина з них відсутня на засіданнях парламенту від початку повномасштабної війни (Фото: нардеп Ярослав Железняк)

Зазначимо, що у Харківській міськраді після розпуску фракції ОПЗЖ також створили аналогічну групу «Відновлення України». За словами мера Харкова Ігоря Терехова, на ухвалення рішення про вихід та розпуск фракції ОПЗЖ у міськраді також вплинув нардеп-харків'янин Ігор Абрамович. Саме Абрамович, як розповів в інтерв’ю Руху «Чесно» Ігор Терехов, наразі найбільше допомагає Харкову.

Раніше повідомлялось про те, що 25 нардепів ОПЗЖ перегрупувались разом із колишнім співголовою фракції Юрієм Бойком у депутатську групу «Платформа за життя та мир» (ПЗЖМ).

Олександр Саліженко, парламентський аналітик Руху «Чесно»