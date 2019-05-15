Влада Китаю заблокувала «Вікіпедію» на всіх мовах
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Раніше було відомо про блокування в Китаї тільки китайської версії інтернет-енциклопедії
У Китаї інтернет-енциклопедія Wikipedia була повністю заблокована на всіх мовах.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву інтернет-ресурсу.
«В кінці квітня Wikimedia Foundation встановила, що Wikipedia більше не доступна в Китаї. Після детального аналізу звіту про внутрішній трафік, ми можемо підтвердити, що зараз всі мовні версії Wikipedia заблоковані», - йдеться в заяві.
Раніше було відомо про блокування в Китаї тільки китайської версії інтернет-енциклопедії.
Як зазначається, також Wikipedia блокувалася в Туреччині і Венесуелі.
Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook змінила правила онлайн-трансляцій Facebook Live.
Зміна правил трансляцій Facebook Live була прийнята через терористичні атаки в Новій Зеландії, які транслювалися в прямому ефірі.
Джерело: Фокус