На Кубі вирує масштабна пожежа на нафтобазі. Постраждали понад 100 осіб

На Кубі другий день поспіль горить нафтобаза

Понад 1000 мирних жителів були евакуйовані

Масштабна нафтова пожежа вже другий день вирує поблизу кубинського супертанкерного порту в Матансасі в Кубі. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, у п'ятницю, 5 серпня, ввечері блискавка влучила в один із восьми резервуарів для зберігання на базі зберігання нафти. Тепло від полум’я досягло другої ємності в суботу, а вітер підніс вогонь близько до третьої.

Влада Куби повідомила, що як мінімум 121 людина отримала поранення в результаті другого вибуху, з яких 36 залишаються в лікарні, п'ятеро перебувають у важкому стані.

Одну людину вважають загиблою, а 17 пожежників вважаються зниклими безвісти. Понад 1000 мирних жителів були евакуйовані з району.

Мексика та Венесуела направили команди для боротьби з вогнем, а США надала невизначену «технічну консультацію».

Нагадаємо, Росію накрили масштабні лісові пожежі. У Ханти-Мансійському автономному окрузі горить ліс: площа пожежі налічує вже 40 896 га, повідомляють місцеві рятувальники. Жителі округу скаржаться на смог та публікують фото у соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що у Росії горів склад Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області. Спочатку причиною пожежі називали замикання. Відомо, що жертвою пожежі стала одна людина, ще 13 постраждали. У постраждалих, переважно, опіки кінцівок і дихальних шляхів різного ступеня тяжкості.