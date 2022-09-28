ЗСУ показали, як збивали російські літаки (відео)
Генштаб оприлюднив розмову загарбників, а також фото літака
Українські захисники показали, як знищили два російських літаки СУ-25. Відповідне відео оприлюднив Генштаб ЗСУ.
Ворожі літаки ліквідували воїни підрозділів протиповітряної оборони 93 бригади Холодний Яр на Донеччині. «Падіння на тимчасово окуповану територію підтвердили візуально, а також у перехопленнях розмов російських окупантів», – йдеться у повідомленні.
Також Генштаб оприлюднив відео одного з епізодів, розмови загарбників, а також фото літака, що димить, зняті камерою безпілотника.
Як раніше повідомлялося, військовослужбовці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збили два російських літака – броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30.
До відома, за добу авіація Сил оборони України завдала 17 ударів, підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ, три опорних пункти і 7 позицій зенітних ракетних комплексів.
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