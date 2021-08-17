У Росії розбився транспортний літак (відео)

Транспорт міг розбитися через відмову техніки

На борту літаки перебували три людини

В Росії зазнав аварії дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112В районі підмосковного міста Кубинка. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

В Об'єднаній авіабудівній корпорації РФ повідомили, що інцидент стався під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка в лісосмузі.

В ОАК відзначили, що для з'ясування причин аварії буде створена відповідна комісія.

Очевидцы сняли падение в подмосковной Кубинке Ил-112.



На кадрах видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.



Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 17, 2021

Водночас ЗМІ із посиланням на джерела вказують, що на борту літаки перебували три людини.

За даними співрозмовника агентства, транспортник міг розбитися через відмову техніки. Крім того, розглядається і версія помилки екіпажу.

У мережі вже з’явилося відео, на якому палаючий Іл-112В падає у лісосмугу

Нагадаємо, у Туреччині розбився російський пожежний літак. На борту літака марки Бе-200 було 8 осіб, з яких 5 громадяни Росії та 3 громадяни Туреччини.