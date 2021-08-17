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    У Росії розбився транспортний літак (відео)

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    Транспорт міг розбитися через відмову техніки - У Росії розбився транспортний літак (відео)
    Транспорт міг розбитися через відмову техніки
    Фото: скріншот відео «Нова газета»

    На борту літаки перебували три людини

    В Росії зазнав аварії дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112В районі підмосковного міста Кубинка. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

    В Об'єднаній авіабудівній корпорації РФ повідомили, що інцидент стався під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка в лісосмузі.

    В ОАК відзначили, що для з'ясування причин аварії буде створена відповідна комісія.

    Водночас ЗМІ із посиланням на джерела вказують, що на борту літаки перебували три людини.

    За даними співрозмовника агентства, транспортник міг розбитися через відмову техніки. Крім того, розглядається і версія помилки екіпажу.

    У мережі вже з’явилося відео, на якому палаючий Іл-112В падає у лісосмугу

    Нагадаємо, у Туреччині розбився російський пожежний літак. На борту літака марки Бе-200 було 8 осіб, з яких 5 громадяни Росії та 3 громадяни Туреччини.

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    Теги: Росія США авіакатастрофа літак аварія Twitter
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    У Росії розбився транспортний літак (відео)