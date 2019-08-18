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    У світі

    У Румунії пацієнт влаштував розправу в психлікарні – чотирьох людей вбито

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    <p>Швидка на місці інциденту в Румунії</p> - У Румунії пацієнт влаштував розправу в психлікарні – чотирьох людей вбито

    Швидка на місці інциденту в Румунії

    Фото: republica.ro

    Нападника затримали при спробі втекти з лікарні

    В Румунії один з пацієнтів психлікарні Сепока в повіті Бузеу вбив чотирьох людей, ще дев’ять отримали травми і перебувають в реанімації.

    Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунські ЗМІ.

    Повідомляється, що інцидент стався в ніч на 18 серпня. За даними поліції, 38-річний пацієнт металевим предметом вбив чотирьох інших пацієнтів, ще дев’ять людей отримали важкі травми. На даний момент постраждалі перебувають у реанімації, нападника затримали при спробі втекти з лікарні.

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    За словами головлікаря Віоріка Михалашку, напад «стався дуже швидко, менш ніж за хвилину».

    «Його помістили в палату з нормальним наглядом. Симптоми, які він виявляв, не передбачали лиха, яке сталося», – уточнив він.

    За даними медиків, нападник у нападі психозу по кілька разів ударив 13 інших пацієнтів, від отриманих травм померли відразу троє. Ще одна жінка померла після того, як впала в нетривалу кому.

    Нагадаємо, у Києві чоловік перерізав горло дружині через ревнощі.

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