У Лондоні біля елітного готелю влаштували масову бійку (відео)



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Били людей кулаками і накидалися на них великими групами – свідок

Масова бійка за участю 30 чоловіків сталась біля елітного ресторану в Лондоні.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

На кадрах видно, як учасники конфлікту накидаються один на одного групами, завдаючи ударів руками і ногами. При цьому одного чоловіка збивають з ніг і б’ють, поки той лежить на землі.

«Насильство було дійсно жахливим. Я не бачив ніякої зброї, але вони били людей кулаками і накидалися на них великими групами, збиваючи з ніг і топчучи їх, коли вони лежали на землі», – зазначив один зі свідків НП.

Як повідомлялося, у в’язниці міста Соледад у штаті Каліфорнія відбулася масова бійка, в результаті якої постраждали понад півсотні в’язнів.

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Нагадаємо, у ресторані на Печерську сталася різанина.