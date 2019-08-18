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    У світі

    У Лондоні біля елітного готелю влаштували масову бійку (відео)

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    У Лондоні біля елітного готелю влаштували масову бійку (відео)

    Били людей кулаками і накидалися на них великими групами – свідок

    Масова бійка за участю 30 чоловіків сталась біля елітного ресторану в Лондоні.

    Про це повідомляє видання Daily Mail.

    На кадрах видно, як учасники конфлікту накидаються один на одного групами, завдаючи ударів руками і ногами. При цьому одного чоловіка збивають з ніг і б’ють, поки той лежить на землі.

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    «Насильство було дійсно жахливим. Я не бачив ніякої зброї, але вони били людей кулаками і накидалися на них великими групами, збиваючи з ніг і топчучи їх, коли вони лежали на землі», – зазначив один зі свідків НП.

    Як повідомлялося, у в’язниці міста Соледад у штаті Каліфорнія відбулася масова бійка, в результаті якої постраждали понад півсотні в’язнів.

    У Польщі затримали 20 росіян, які збиралися з’ясувати стосунки з футбольними хуліганами.

    Нагадаємо, у ресторані на Печерську сталася різанина.

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