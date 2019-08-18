У Києві чоловік перерізав горло дружині через ревнощі



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Жінку, якій близько 35 років, врятувати не вдалося

В Солом'янському районі міста Києва ввечері у суботу, 17 серпня 2019 року, сталось жахливе вбивство.

Чоловік, попередньо через ревнощі, перерізав горло своїй дружині. Після чого намагався перерізати горло собі

Лікарі «швидкої» що прибули на місце пригоди, госпіталізували чоловіка у вкрай тяжкому стані, передають Вартові Еспресо.

Жінку, якій близько 35 років, врятувати не вдалося - вона отримала травми, несумісні з життям.

Працює слідча група, обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, в липні киянин вдарив колишню дружину ножем у груди, від отриманих травм жінка померла на місці.

Зі слів матері підозрюваного встановлено, що колишня дружина прийшла поговорити з її сином, потім між ними виникла сварка. У результаті чоловік схопив ніж і вдарив потерпілу у груди, після чого втік. Знаряддя злочину він залишив на місці.