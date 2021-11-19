  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Румунії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів, є жертви

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Румунії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів, є жертви

    Четверо поранених перебувають у стабільному стані.

    У Румунії четверо людей, зокрема жінка, загинули і ще чотири дістали поранення внаслідок вибуху протипіхотної міни на заводі з виробництва боєприпасів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Медики розповіли, що міна вибухнула, коли кілька співробітників працювали над її знешкодженням.

    Представник місцевої служби екстреної допомоги повідомив, що четверо поранених перебувають у стабільному стані.

    За фактом інциденту розпочато розслідування.

    На сайті заводу Energotech Group у Бабені зазначено, що підприємство є сертифікованим постачальником для Міністерства оборони Румунії та НАТО.

    У виданні також вказують на те, що у 2019 році внаслідок вибуху на цьому ж заводі загинув 22-річний чоловік.

    Теги: НАТО радіо розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Румунії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів, є жертви