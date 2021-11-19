У Румунії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів, є жертви

Четверо поранених перебувають у стабільному стані.

У Румунії четверо людей, зокрема жінка, загинули і ще чотири дістали поранення внаслідок вибуху протипіхотної міни на заводі з виробництва боєприпасів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Медики розповіли, що міна вибухнула, коли кілька співробітників працювали над її знешкодженням.

Представник місцевої служби екстреної допомоги повідомив, що четверо поранених перебувають у стабільному стані.

За фактом інциденту розпочато розслідування.

На сайті заводу Energotech Group у Бабені зазначено, що підприємство є сертифікованим постачальником для Міністерства оборони Румунії та НАТО.

У виданні також вказують на те, що у 2019 році внаслідок вибуху на цьому ж заводі загинув 22-річний чоловік.