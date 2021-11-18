Офіс генпрокурора показав фото замовників замаху на міністра

Замовниками замаху на вбивство Романа Лещенка є американець та українка

Вирішуються питання щодо обрання двом затриманим запобіжного заходу

Офіс генерального прокурора опублікував фото затриманих замовників замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, замовником і організатором замаху виявився громадянин США, який для вирішення спірних питань у бізнесі із залученням довіреної особи підшукав кілера, якому передав частину коштів у сумі $20 тисяч. Їх затримали на передачі завдатку.

На даний момент затриманим повідомили про підозру у вбивстві, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, викраденні людини та вимаганні. Вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

До слова, міністр Лещенко розповів про замах на себе через конфлікт 2018 року.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.

Згодом на брифінгу глава МВС розповів, що міністра Лещенка замовив американець, завдаток «кілеру» становив $20 тисяч.

Спочатку американець і українка замовили вбивство колектора, яке зімітували правоохоронці. Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він вбив людину, в якої цей колектор мав «вибивати» гроші у 2018 році.

«Цим громадянином був Роман Лещенко», – пояснив Монастирський.

До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.

Раніше глава МВС заявив, що у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.