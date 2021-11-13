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    У мечеті Афганістану стався теракт: є загиблі

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    Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за напад на мечеть в Афганістані - У мечеті Афганістану стався теракт: є загиблі

    Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за напад на мечеть в Афганістані

    Фото з відкритих джерел

    Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану загинули щонайменше двоє людей

    Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану загинули щонайменше двоє людей та 17 отримали поранення. Про це повідомляє Tolo news.

    Місцева влада підтвердила, що в п'ятницю в районі Спінгхар провінції Нангархар стався вибух усередині мечеті.

    Вибух прогримів, коли десятки людей зібралися для здійснення п'ятничної молитви.

    Місцева влада заявила, що двох людей було вбито і 17 отримали поранення внаслідок вибуху. Всі вони були прихожанами.

    Очевидці кажуть, що жертв більше, зазначає агентство.

    Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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    Теги: вибух місцева влада напад розслідування Талібан влада
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    У мечеті Афганістану стався теракт: є загиблі