У мечеті Афганістану стався теракт: є загиблі

Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за напад на мечеть в Афганістані

Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану загинули щонайменше двоє людей

Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану загинули щонайменше двоє людей та 17 отримали поранення. Про це повідомляє Tolo news.

Місцева влада підтвердила, що в п'ятницю в районі Спінгхар провінції Нангархар стався вибух усередині мечеті.

Вибух прогримів, коли десятки людей зібралися для здійснення п'ятничної молитви.

Місцева влада заявила, що двох людей було вбито і 17 отримали поранення внаслідок вибуху. Всі вони були прихожанами.

2 people were killed and 17 were injured in Friday's explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021

Очевидці кажуть, що жертв більше, зазначає агентство.

Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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