У мечеті Афганістану стався теракт: є загиблі
Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за напад на мечеть в Афганістані
Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану загинули щонайменше двоє людей
Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану загинули щонайменше двоє людей та 17 отримали поранення. Про це повідомляє Tolo news.
Місцева влада підтвердила, що в п'ятницю в районі Спінгхар провінції Нангархар стався вибух усередині мечеті.
Вибух прогримів, коли десятки людей зібралися для здійснення п'ятничної молитви.
Місцева влада заявила, що двох людей було вбито і 17 отримали поранення внаслідок вибуху. Всі вони були прихожанами.
2 people were killed and 17 were injured in Friday's explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021
Очевидці кажуть, що жертв більше, зазначає агентство.
Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.
Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.