У Румунії суддю звільнили за публікацію двох роликів в TikTok

У Румунії суддю звільнили за відео в TikTok

Суддя заявляє, що у двох відеороликах показав, як стриже живу огорожу вдома та миє басейн

Румунський суддя Крісті Данилець розповів, що Вища рада магістратів Бухареста вирішила звільнити його через два відеоролики, опубліковані минулого року в TikTok. Про це сам Данилець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Спеціальна комісія вирішила, що це «поведінка, яка впливає на імідж системи правосуддя».

«В одному відео я стриг огорожу вдома, в іншому чистив басейн. Я тоді не робив жодних заяв про справедливість і зображення не мають жодного стосунку до професії», – написав юрист.

Данилець вважає, що відео відображають лише його особисте життя і не мають нічого спільного із правосуддям, наголошуючи, що оскаржить рішення.

Колишній суддя вважає, що дисциплінарні стягнення – «свого роду розплата».

Румунські ЗМІ пишуть, що Данилець, у якого останнім часом з'явилося багато підписників у соціальних мережах, багато років критикував судову систему країни і закликав до реформ, а в минулому організовував протести проти «антиреформаторів». Він також проводить курси юридичної освіти для дітей.

Нагадаємо, на Вінниччині 15-річний хлопець випив хімічну рідину заради відео для соцмереж.

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