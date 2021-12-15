У Румунії суддю звільнили за публікацію двох роликів в TikTok
Суддя заявляє, що у двох відеороликах показав, як стриже живу огорожу вдома та миє басейн
Румунський суддя Крісті Данилець розповів, що Вища рада магістратів Бухареста вирішила звільнити його через два відеоролики, опубліковані минулого року в TikTok. Про це сам Данилець повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Спеціальна комісія вирішила, що це «поведінка, яка впливає на імідж системи правосуддя».
«В одному відео я стриг огорожу вдома, в іншому чистив басейн. Я тоді не робив жодних заяв про справедливість і зображення не мають жодного стосунку до професії», – написав юрист.
Данилець вважає, що відео відображають лише його особисте життя і не мають нічого спільного із правосуддям, наголошуючи, що оскаржить рішення.
Колишній суддя вважає, що дисциплінарні стягнення – «свого роду розплата».
Румунські ЗМІ пишуть, що Данилець, у якого останнім часом з'явилося багато підписників у соціальних мережах, багато років критикував судову систему країни і закликав до реформ, а в минулому організовував протести проти «антиреформаторів». Він також проводить курси юридичної освіти для дітей.
Нагадаємо, на Вінниччині 15-річний хлопець випив хімічну рідину заради відео для соцмереж.
Також у Києві отруївся пігулками 15-річний хлопець.
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