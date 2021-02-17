Челенджі у ТікТок чи «групи смерті»? Прокурори шукають причини сплеску самогубств серед дітей

Причиною зростання кількості самогубств називають активізацію «груп смерті» на кшталт «Синього кита»

В Україні почастішали випадки самогубств серед підлітків . 2021 рік почався із 18 самогубств та спроб їх вчинення. Вік дітей, які накладають на себе руки – від 10 до 16 років. Про це розповіла начальниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко в Facebook.

Причиною зростання кількості самогубств деякі джерела називають активізацію, так званих, «груп смерті», на кшталт «Синього кита».

«І в кожному окремому випадку важлива робота підрозділів кіберполіції по виявленню таких небезпечних контентів, вжиття заходів до їх блокування. За даним кіберполіції, ними постійно здійснюється моніторинг таких каналів, але на жаль, жодної інформації щодо їх офіційного встановлення чи блокування немає», - повідомила вона.

Усенко також прокоментувала трагедію, яка сталась 16 лютого у Боярці, де дві дівчини отруїлися «Дротаверином», що призвів до смерті однієї з них. Співробітниця Офісу генпрокурора стверджує, що дівчата не мали суїцидальних нахилів та проблем у родині. Отже, ювенальні прокурори закликають до реагування на ситуацію на державному рівні.

«Близько місяця школярка, що вижила, побачила в соціальний мережі ТікТок відеозапис, де на чорному екрані було речення: «Випий 40 таблеток «Нош-пи» та побачиш, що буде». Ось результат - дитина 13 років загинула!», - написала прокурорка.

Наразі слідчими відпрацьовуються версії негативного впливу Інтернету, схиляння до самогубства, відносин з родиною та однолітками, законність продажу ліків дітям.

«Але дівчата не були схильні до самогубства, проблем у сім‘ї та з однолітками не мали. І цей приклад ще раз наголошує на пріоритетності таких справ, які в більшості сприймаються як нещасні випадки, а насправді криють в собі багато проблем, з якими наші діти стикаються в повсякденному житті», - наголошує Усенко.

«Вбачаємо, що на державному рівні необхідно вживати заходів, що знівелюють вплив ігор, відео, чатів та інших зовнішніх чинників на дітей, сприятимуть їх здоровому психологічному розвитку та готовності до дорослого життя», - резюмувала прокурор.

Нагадаємо, у Боярці, що на Київщині, в академічному ліцеї «Гармонія» 16 лютого дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток дротаверину, внаслідок чого одна з дівчат померла. Друга дитина перебуває в лікарні в середньо стабільному стані. Згодом у пресслужбі поліції Київщини уточнили, що діти випили 40 таблеток дротаверину, який входить до складу «Но-шпи».

15 лютого, 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

17 лютого у Києві сталося чергове падіння дитини з висоти: загинула 15-річна дівчина.

Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.



