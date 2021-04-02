На Вінниччині 15-річний хлопець випив хімічну рідину заради відео для соцмереж

У соцмережах розглядають версію, що хлопець випив рідину не з власного бажання

Наразі хлопець знаходиться без свідомості у реанімації лікарні у Києві

У селі Чагів, Оратівської територіальної громади, 15-річний підліток випив хімічну рідину. Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП області Ірина Добровольська.

Попередньо, хлопець випив рідину для автомобілів. Все це його друзі знімали на відео для соцмереж. «1 квітня підлітка з хімічними опіками стравоходу доправили до Оратівської районної лікарні. Потім його відвезли до Вінниці у реанімацію», – розповіла голова Оратівської територіальної громади Галина Лошак.

У соцмережах розглядають версію, що хлопець випив рідину не з власного бажання.

Наразі хлопець знаходиться без свідомості у реанімації лікарні у Києві.

Тим часом, керівництво столичного метрополітену перевіряє обставини, за яких було знято відео поїздки тунелем вагону з відкритими дверима. Двері при цьому блокує невідомий підліток, а знімає його, вочевидь, товариш. В адміністрації підземки кажуть, що не мають інформації про такий інцидент.

Судячи з кадрів на відео, зняте воно на станції метро «Харківська», де нечасто буває багато пасажирів. Хлопець блокує двері спиною, а руку при цьому тримає біля отвору, де вони з’єднуються. Поїзд проїжджає станцію і заїжджає в тунель, а у вагоні знаходяться інші пасажири.

Користувачі соцмереж припускають, що підліток блокував двері навмисно, аби стати популярним завдяки знятому відео.