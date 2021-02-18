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    Знову «челендж»? У Києві отруївся пігулками 15-річний хлопець

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    Підліток наковтався пігулок - Знову «челендж»? У Києві отруївся пігулками 15-річний хлопець
    Підліток наковтався пігулок
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Лікарям вдалося врятувати дитину

    Сьогодні, 18 лютого, до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

    Дитину доправили до лікарні зранку з дому, повідомляє ТСН.

    Зараз лікарі констатують, що стан підлітка стабільний і загрози життю вже немає.

    Лікарі зазначають, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, випадково, то зараз вони розуміють, що роблять.

    «У нас останні два роки цифри залишаються сталими – 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це лише верхівка, бо ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих із суїцидальними настроями», – розповів завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ «Охматдит» Олександр Урін.

    Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

    16 лютого у Боярці в академічному ліцеї «Гармонія», який підпорядковується Боярській територіальній громаді Фастівського району, сталась трагедія. Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. Одну дівчинку не вдалось врятувати. Натомість друга школярка знаходиться в лікарні в стані середньо стабільному.

    Згодом стало відомо, що дівчата випили по 40 таблеток лікарського засобу.

    17 лютого стан врятованої дівчинки покращився, її вже перевели з відділення інтенсивної терапії до педіатричного.

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    Теги: Київ діти отруєння лікарня Охматдит самогубство
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