Прем’єр Румунії пояснив крадіжки палива з авіабази НАТО національним менталітетом

Політик вважає причиною мільйонних крадіжок недбалість американців

Міністр оборони Румунії Василе Динку визнав факт крадіжок румунською стороною палива з авіабази НАТО «Михайло Когелнічану», однак додав, що американці винні у цьому самі. Про це повідомляє Lenta.ru.

«Слухайте, це був пункт постачання десь за межами військової бази США. Я назвав би це недбалістю з боку американців – вони недостатньо добре знайомі з нашою культурою», – зазначив глава румунського оборонного відомства.

Нагадаємо, за даними румунських правоохоронців, протягом останніх чотирьох років з вищезгаданої авіабази, звідки злітають американські літаки-розвідники, було вкрадено дизельного палива на суму близько $2 млн. Про це повідомляли румунські ЗМІ.

Днями Пентагон підтвердив факт крадіжок пального. При цьому, про призупинення чи обмеження використання авіаційної бази «Михайло Когелнічану» внаслідок скандалу наразі не йдеться.

Так, 13 грудня на неї для навчань прибули гелікоптери Першої кавалерійської дивізії США.

Варто нагадати, що Румунія приєдналася до натовської програми «Партнерство заради миру» (ПЗМ) у січні 1994 року, ставши однією з перших держав серед колишніх країн соцтабору, що зважилася на такий крок.

У 2019 році стало відомо, що протягом найближчих 20 років Бухарест витратить близько 2,5 млрд євро на модернізацію авіабази «Михайло Когелнічану» на березі Чорного моря. Там планують збудувати нові ангари, злітно-посадкову смугу для військових літаків, сховища паливно-мастильних матеріалів та багато інших об'єктів інфраструктури.

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