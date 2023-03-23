Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Самарі спалахнула історична будівля: десятки людей евакуйовано (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Самарі спалахнула історична будівля: десятки людей евакуйовано (відео)
фото: скріншот відео

Пожежа поширилася на площу 1400 квадратних метрів

У російському місті Самара зайнялася історична будівля 19 століття. Рятувальники евакуювали 60 людей. Про це пише РБК з посиланням на МНС РФ.

Пожежники повідомили, що гасять вогонь у багатоквартирному житловому будинку, залучено 80 надзвичайників та 25 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Із місця займання евакуйовано 60 людей.

Згодом в МНС Росії заявили, що пожежа поширилася на площу 1400 квадратних метрів. Горить третій поверх горищного приміщення та покрівля. До гасіння пожежі залучено вдвічі більше сил.

Як пише РБК, будівля, де стався інцидент, – це прибутковий будинок купця Челишева 1899 року будівництва. Він є однією з головних пам'яток Самари в історичному центрі міста.

Нагадаємо, що 7 березня у Москві загорілася будівля головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Москва.

Раніше повідомлялося, що під Москвою через вибух горів коксогазовий завод.

Читайте також: Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму
Теги: пожежа рятувальники будинок відео росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під завалами люди, зруйновані гуртожитки: наслідки нічного обстрілу Київщини (фото)
Під завалами люди, зруйновані гуртожитки: наслідки нічного обстрілу Київщини (фото)
Вчора, 08:57
Всі думки у психопатів заточені тільки на агресію, на те, як на когось напасти, пограбувати, щось захопити
Російські пропагандисти хочуть розпочати війну з Туреччиною
19 березня, 17:41
Скріншот відео
Скандал з Бобулом продовжується. Співак та блогерка знову публічно сваряться
19 березня, 12:00

Соціум

У Самарі спалахнула історична будівля: десятки людей евакуйовано (відео)
У Самарі спалахнула історична будівля: десятки людей евакуйовано (відео)
Хочуть «Великої Угорщини»: футболісти сусідньої країни потрапили у геополітичний скандал
Хочуть «Великої Угорщини»: футболісти сусідньої країни потрапили у геополітичний скандал
Принц Вільям відвідав військову базу за 90 км від кордону з Україною (фото)
Принц Вільям відвідав військову базу за 90 км від кордону з Україною (фото)
РПЦ винна. Вселенський патріарх зробив заяву щодо війни в Україні
РПЦ винна. Вселенський патріарх зробив заяву щодо війни в Україні
Шойгу показав та нагородив пілотів, які збили американський дрон (відео)
Шойгу показав та нагородив пілотів, які збили американський дрон (відео)
Російська церква закликала бомбити Україну, але робити це з молитвою (відео)
Російська церква закликала бомбити Україну, але робити це з молитвою (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Росію сколихнув сильний землетрус
13K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
9213
Росія запустила «Сармат» у бік Вашингтона (відео)
8784
Російські винищувачі піднімалися у небо: в Україні лунала повітряна тривога (мапа)
6746
Росія пояснила, навіщо била по монастирю УПЦ МП в Одесі
6561
Весняні канікули: коли почнуться та скільки триватимуть

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту