У Самарі спалахнула історична будівля: десятки людей евакуйовано (відео)

Пожежа поширилася на площу 1400 квадратних метрів

У російському місті Самара зайнялася історична будівля 19 століття. Рятувальники евакуювали 60 людей. Про це пише РБК з посиланням на МНС РФ.

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Пожежники повідомили, що гасять вогонь у багатоквартирному житловому будинку, залучено 80 надзвичайників та 25 одиниць техніки.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Із місця займання евакуйовано 60 людей.

Згодом в МНС Росії заявили, що пожежа поширилася на площу 1400 квадратних метрів. Горить третій поверх горищного приміщення та покрівля. До гасіння пожежі залучено вдвічі більше сил.

Як пише РБК, будівля, де стався інцидент, – це прибутковий будинок купця Челишева 1899 року будівництва. Він є однією з головних пам'яток Самари в історичному центрі міста.

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Нагадаємо, що 7 березня у Москві загорілася будівля головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Москва.

Раніше повідомлялося, що під Москвою через вибух горів коксогазовий завод.