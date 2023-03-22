Під завалами люди, зруйновані гуртожитки: наслідки нічного обстрілу Київщини (фото)

О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м

Внаслідок нічної атаки ворожих дронів по Київщині частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус у м. Ржищів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, станом на 07:00 відомо про загибель трьох осіб, травмовано дві особи та врятовано одну особу. «Ймовірно під завалами перебуває чотири особи. На місці події залучено 111 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС – 95 осіб та 20 од. техніки, в тому числі Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та два кінологічні розрахунки. На місці події працює мобільно-оперативна група», – зазначили у ДСНС.

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Наразі розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт.