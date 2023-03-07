У Москві горить будівля МВС (відео)

За попередніми даними, у будівлі спалахнули будівельні матеріали

Сьогодні, 7 березня, у Москві загорілася будівля головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Москва. Про це повідомляє «РИА Новости».

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Як зазначає видання, у столиці РФ загорілася будівля столичного главку МВС на Петрівці 38, повідомили в екстрених службах. Після займання п’ять осіб евакуювалися з будівлі самі, даних про постраждалих наразі немає.

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За попередніми даними, у будівлі спалахнули будівельні матеріали, які лежали в одному з кабінетів на третьому поверсі (частина будівлі зараз на реконструкції). Робітники самостійно евакуювалися, вогонь намагаються загасити пожежники.

Раніше повідомлялося, що під Москвою через вибух горів коксогазовий завод.