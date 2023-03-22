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Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму
Колаж 24 Каналу

Наталія Гуменюк: «Атака по вузловій станції - це один з елементів нашого плану» 

Вибухи у тимчасово окупованому Джанкої в Криму, які призвели до пошкодження вузлової залізничної станції, не останні, а є одним з елементів плану, що передує активним діям. Про повыдомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

«Атака по вузловій станції – це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, яких всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть її припинення – це запорука вдалих дій на потім», – заявила спікер ОК «Південь».

Раніше Генштаб назвав мету вчорашніх вибухів у Джанкої.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

Читайте також: Вибухи у Джанкої: аналітики припустили, яка техніка РФ постраждала (супутникові знімки)
Теги: Міноборони Свобода радіо Генштаб партії аеродром Крим вибух

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