Під Москвою через вибух горить коксогазовий завод (відео)

Про причини інциденту наразі невідомо

У неділю, 5 березня, у Московській області РФ стався вибух, внаслідок якого почалася пожежа на Московському коксогазовому заводі. Про це повідомляють місцеві пабліки, а також народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Telegram.

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Зазначається, що спочатку було чутно вибух, а згодом через загоряння заводу стовп полум'я піднявся на 20 метрів.

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«Велика пожежа на Москоксі (Московському коксогазовому заводі) у Видному. Спершу було чути вибух, після якого стовп полум'я піднявся на 20 метрів», – ідеться в повідомленні.

Водночас місцеві пабліки пишуть, що площа пожежі становить 200 квадратних метрів.

«Вибух пролунав в одному з цехів коксогазового заводу у Видному. Вогнем охоплена насосна колона з бензолом», – заявляють екстрені служби.

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Нагадаємо, що ввечері 2 березня у передмісті Москви пролунав вибух. Що саме сталося – невідомо, проте вибух було чутно практично у всіх районах міста Коломна. Згодом фахівці екстрених служб Коломни, які виїхали на місце, де, за даними очевидців, стався вибух, повідомили, що нічого підозрілого не виявили.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україні не відомо, що є причиною вибухів у низці регіонів Росії, адже це не її територія.