Хто гальмує реформи: «Слуга народу» знайшла крайніх

Корнієнко звинуватив опонентів у гальмуванні «стрімких реформ» президентської партії

Голова партії «Слуга народу», народний депутат Олександр Корнієнко звинуватив опонентів у тому, що вони гальмують реформи президентської партії. Про це політик заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він нагадав, що на старті команда Володимира Зеленського обіцяла стрімкі реформи, проте є чинники, які їм заважають.

«Ми обіцяли виборцям стрімкі реформи. Однак зараз політичні опоненти дорікають, що ми йдемо в тому ж темпі, що і попередній парламент. Проаналізувавши причини, ми виявили, що по кілька місяців «застрягаємо» в розгляді законопроектів через поправковий спам», – заявив він.

Корнієнко підкреслив, що на даний час керівництво Верховної Ради не може позбутися цього явища через відсутність політичної сили, хоча, за його словами, це часто обговорюється.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков посперечалися на рахунок того, чи допустимо ухвалювати закони з порушенням законних процедур.

Як відомо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик. Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.